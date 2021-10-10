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Надбавки до пенсії: кому і які передбачено доплати

16:27 10 жовтня 2021
пенсіонери

З 1 жовтня пенсіонери у віці 75−80 років стали отримувати доплату до пенсії — до 400 гривень на місяць. Більш старшим пенсіонерам (80−85 років) доплати призначили ще раніше. Крім цього, як уточнює Пенсійний кур'єр, передбачені надбавки до пенсії «на догляд». На цю виплату можуть розраховувати пенсіонери з інвалідністю, які живуть самотньо і тому потребують постійного стороннього догляду.

Надбавка до пенсії «на догляд» становить 50 гривень. Відповідно до постанови Кабміну від 16.07.2008 № 654 надбавку мають право отримувати:

  • люди з інвалідністю I групи;
  • люди з інвалідністю II групи, які проживають самі і потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;
  • самотні люди з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;
  • самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду. Норма поширюється на отримувачів пенсій за віком та за вислугу років, військових пенсіонерів. Не входять у цю категорію особи, які вже отримують соцдопомогу «на догляд», не маючи права на пенсію.

Нагадаємо, в жовтні було збільшено бюджет Пенсійного фонду. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень. У поточному році було підвищено виплати з інвалідності «чорнобильцям». А в 2022—2024 роках передбачено сім переглядів мінімальних пенсій.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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