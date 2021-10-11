Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

В Україні 1 грудня заплановане чергове підвищення пенсій. Підвищиться як мінімальна пенсія, так і виплата для тих, хто заробив необхідний страховий стаж. Формули перегляду розміру виплат наводить Пенсійний фонд України.

Пенсію, близьку до мінімальної (до 2000 гривень), за станом на початок року отримували 1,8 млн пенсіонерів. Після ряду індексацій, надбавок і доплат ряди «мінімальників» повинні прорідитися. З 1 грудня мінімальна пенсія збільшиться ще на 80 грн — з 1854 до 1934 гривень.

Найчисельнішою групою серед пенсіонерів є та, що отримує в середньому 2,4 тис грн. На початку поточного року на цю групу припадало 40% всіх отримувачів пенсійних виплат або 4,6 млн осіб.

В основному до другої групи входять люди старше 65 років, які заробили необхідний страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Пенсії другої групи прив'язані до мінімальної зарплати і підвищуються разом з нею. Після підвищення з 1 грудня мінімального розміру оплати праці з 6000 грн до 6500 грн, пенсія збільшиться на 200 грн з 2400 гривень до 2600 грн.

Нагадаємо, у 2022 році мінімальну пенсію планується підвищувати двічі, мінімальну зарплату — разово, в жовтні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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