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Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

14:34 11 жовтня 2021
пенсіонери

Незважаючи на те, що пенсійний вік для жінок було переглянуто досить давно, далеко не всі розібралися, чи можна вийти на заслужений відпочинок в 60 років і на яких умовах. Пенсійні консультанти роз'яснюють, що нарівні з віком дуже важливий страховий стаж, зароблений майбутньою пенсіонеркою. Про це повідомляє Пенсійний кур'єр .

Відповідно до закону про пенсійне страхування, для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 2021 році після досягнення 60 років, у жінки має бути напрацьований страховий стаж не менше 28 років. Цей показник буде щорічно збільшуватися, поки не досягне 35 років:

  • у 2022 році — не менше 29 років стажу;
  • в 2023 році — не менше 30 років стажу;
  • в 2024 — не менше 31 року стажу;
  • в 2025 — не менше 32 років;
  • в 2026 — не менше 33 років;
  • в 2027 — не менше 34 років;
  • з 2028 року — не менше 35 років стажу.

У частині 2 статті 26 згаданого закону перераховані вимоги, щоб отримувати пенсію, не маючи згаданого страхового стажу. Наприклад, якщо особа не має 28 років стажу, то вийти на пенсію за віком можна буде в 63 роки зі стажем 21 рік. Якщо ж і такого стажу немає, то тоді пенсія за віком призначається після досягнення 65 років.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд роз'яснив, що робити, якщо документи про трудову діяльність загублено, і як перевірити, чи всі дані про стаж потрапили в базу ПФУ.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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