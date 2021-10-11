За комуналку можна не платити взагалі: що для цього потрібно

В Бюро правової допомоги пояснили, коли власник житла може не сплачувати за житлово-коммунальні послуги, які він не використовує.

Так, фахівчиня Рубіжанського бюро правової допомоги Катерина Конопліна відповіла на запитання щодо того, як діяти людині, якщо вона тимчасово не проживає у власній квартирі, та назвала кілька вимог.

«Споживач має право на несплату вартості комунальних послуг, крім постачання теплової енергії, у разі їхнього невикористання та за відсутності приладів обліку. Це можливо, якщо період тимчасової відсутності в житловому приміщенні або іншому об’єкті нерухомого майна споживача та інших осіб — понад 30 календарних днів», — пояснює фахівчиня і додає, що це має бути документально підтверджено.

Зоокрема, довідкою, що видана на підставі акта, підписаного не менш як трьома сусідами. У разі, якщо людина зареєстрована, але не проживає за адресою реєстрації, їй доцільно підтвердити факт свого перебування за іншою адресою. Наприклад, документом, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання тощо.

«Виконавець зобов’язаний розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їхнього ненадання або надання не у повному обсязі, зниження їхньої якості (п. 5 ч. 2 ст. 8 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“.) Таким чином, якщо ви були відсутні за місцем проживання і надали відповідні документи (посвідчення про відрядження, виклик за кордон тощо), то маєте право отримати перерахунок», — йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що опалювальний сезон цього року буде для України вкрай складним. За словами очільника Кабміну, ситуацію загострює катастрофічна нестача газу у сховищах.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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