Чому сотні тисяч українців залишилися без субсидії: роз'яснення експерта

Брак бюджетного фінансування спонукає владу до скорочення кількості субсідіантов. Таку заяву в коментарі ГолосUA зробив енергоексперт Валентин Землянський.

Він нагадав, що в бюджет на 2021 рік обіцяли залучити додаткові гроші, проте на 2022 рік виділили субсидій менше, з урахуванням виділених субсидій в цьому році, плюс додаткові 12 мільярдів, які запросив уряд.

«Логіка на зменшення субсідіантів зберігається. Нам говорять про те, що тарифи не змінилися, тому сума субсидій зберігається, при цьому кількість субсідіантов скорочується через брак фінансування», — пояснив Землянський, зазначивши, що борги зростають протягом опалювального сезону, а погашаються протягом літнього.

За його словами, переламати «боргову» тенденцію могло б введення рівномірних платежів, для чого повинна бути чітка політика в енергетичному секторі, а держава гарантуватиме, що не буде ставити тарифних експериментів над населенням.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна запевнила, що в разі зростання вартості комунальних тарифів розмір субсидій автоматично збільшуватиметься, і надавати додаткові документи не потрібно. А для регіонів, які опиняться в «червоній» карантинній зоні, норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій відразу ж будуть збільшені на 50%.

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