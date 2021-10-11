Активісти встановили блокпост при ПКМЗ для перешкоджання вивезенню обладнання з «Більшовика»

На столичній Шулявці при виїзді з АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній легендарний оборонний завод «Більшовик») активісти облаштували блокпост для перешкоджання вивезенню унікальних верстатів на металобрухт.

За їхніми словами, керівництво заводу нібито понад півроку займається «розпилом обладнання на металобрухт», а сам завод виставлено на продаж в межах програми «Велика приватизація».

Працівники ПКМЗ побоюються, що після аукціону з продажу 100% акцій АТ «ПКМЗ», який призначений на 27 жовтня, вони можуть залишитися «на вулиці».

Біля блокпоста активісти розвісили банери: «БІЛЬШОВИК — НЕ МЕТАЛОБРУХТ! ВРЯТУЙМО ЛЕГЕНДАРНИЙ ЗАВОД» та «ВИМАГАЄМО ЗАХИСТУ ПРАВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ БІЛЬШОВИКА!».

Нагадаємо, 8 жовтня працівники ПКМЗ влаштували мітинг під «Більшовиком». Коментуючи акцію працівників ПКМЗ, глава ФДМУ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook назвав її «рейдерським захопленням».

У коментарі до цього посту ексконсультантка з публічних та оборонних закупівель проєкту «Реформа оборонних закупівель» за підтримки Міністерства оборони Великобританії Неллі Стельмах зазначила, що обладнання ПКМЗ — дійсно унікальне.

«На заводі був унікальний карусельний верстат. Ніде в Україні такого розміру я не знайшла для виконання роботи. Більше немає ні у кого з таким діаметром столу. При ремонті одного блоку атомної станції треба було обточити ложе для апарату. Я як керівник закупівельної структури підрядника зверталася до усіх великих машинобудівних підприємств. Знайшли тільки на „Більшовику“. І завод все виконав», — написала Неллі Стельмах.

У понеділок, 11 жовтня, відбувся одиночний пікет працівника ПКМЗ під будівлею ФДМУ. В руках він тримав плакат з написом «Більшовик» — не металобрухт!".

Раніше колишній інженер-конструктор ДП «КБ «Південне», екскерівник групи іміджу президента в АПУ, політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці у Facebook, коментуючи майбутню приватизацію, написав про зацікавленість депутатів від президентської партії «Слуга народу» в результаті приватизаційного аукціону з продажу Першого київського машинобудівного заводу (ПКМЗ, колишній «Більшовик»). За його словами, їхнє небажання говорити про проблеми і борги об'єкта, може вказувати на його підготовку під «віддачу своїм людям».

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