Кабмін підвищив з 1 січня розмір пенсій для однієї з категорій громадян: кого це стосується

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 11 жовтня прийняв рішення про підвищення з 1 січня 2022 року мінімального рівня пенсії членам сімей загиблих учасників АТО / ООС. Кінцеві виплати складуть не менше 7800 гривень.

«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2000 людей, чиї рідні загинули за Україну, захищаючи мир і спокій українських домівок», — цитує прем'єр-міністра Дениса Шмигаль сайт уряду.

При цьому глава уряду запевнив, що адресна допомога до пенсії буде виплачуватися незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї.

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2021 року зросте до 1934 гривень на місяць, а максимальна пенсія з вказаної дати складе 19 340 гривень.

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