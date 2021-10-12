Співробітники СБУ встановили перших підозрюваних, причетних до банкрутства і ліквідації Дельта Банку. Ними виявилися п'ять топ-посадовців установи, серед яких колишній власник, який очолював спостережну раду фінустанови. За повідомлення пресс-служби СБУ, обсяг розтрати коштів і майна вже ліквідованого банку через корупційні схеми оцінюється в суму понад 1 млрд грн.

Підозри вручили після проведення 14 синхронних обшуків.

Банкірам інкримінують дві статті Кримінального кодексу — ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») і ч. 1 ст. 366 («Службове підроблення») Карного кодексу.

Під час розслідування встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» протягом 2012 — 2015 років уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Серед них — і договори, на підставі яких здійснили відчуження грошей, майнових прав банку та заставного майна на суму понад 1 млрд грн.

З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно голови спостережної ради, серед якого — близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також арештовано грошові кошти у сумі 1 млн доларів, які знаходяться на рахунку голови ради директорів в швейцарському банку.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Довідково: Дельта Банк було оголошено неплатоспроможним у 2015 році. На момент прийняття рішення Нацбанку він входив у группу 16 найбільших фінустанов країни, і за обсягом вкладів фізичних осіб (23,975 млн гривень) посідав 3 місце серед всіх банків України. 70% акцій банку належало його головному акціонеру — бізнесмену Миколі Лагуну.

До речі, в червні 2021 року Рада прогосувала за вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.

Фото і відео СБУ

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