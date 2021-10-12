Субсидія на комуналку: коли подавати документи і де взяти бланки

В Україні вже розпочався опалювальний сезон — тепло почали подавати на соціальні об'єкти, на черзі — житло. Українці, яким через фінансове становище самим складно оплачувати комунальні послуги, можуть подати заяву на отримання субсидії.

У Мінсоцполітики нагадують, що документи можна подати, звернувшися до представника територіальної громади або ЦНАПу, в орган соціального захисту населення, відправивши документи через «Укрпошту» або ж подавши заявку на сайті міністерства.

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Для цього потрібно заповнити заяву про призначення і надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб. Бланки, а також зразки їхнього заповнення розміщені на сайті Мінсоцу.

За необхідності до пакету документів можуть бути також додані договір найму (оренди) житла (при наявності), довідки про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ), інші документи, необхідні для розгляду питання за суттю (у випадку необхідності). Наприклад, документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. У такому випадку його доходи не враховуватимуться при призначенні субсидії.

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Такими документами можуть бути: довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці в зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також легалізовані в Україні документи про отримання страхового стажу в іншій країні, довідки про оплату житлово-комунальних послуг у іншому житловому приміщенні тощо.

Документи можна подавати вже зараз, субсидію призначать до кінця опалювального періоду — до весни 2022 року.

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявляв, що середній розмір субсидій в країні в неопалювальний сезон становить 300−350 гривень, а в опалювальний — до двох тисяч гривень. Залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів, ця сума може складати і три-п'ять тисяч гривень. Деяким домогосподарствам платять і по 10 тисяч гривень — багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, які займають велику житлоплощу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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