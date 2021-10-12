Українська влада обіцяє не підвищувати тарифи, проте вартість «блакитного» палива вже виросла.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко: «Говорити про те, що є ціна для населення у 7,5 гривень — неправда. Кожен, хто відкриє свої платіжки, побачить — така цифра існує хіба що без урахування транспортування, вартість якого у кожному регіоні різна. Сьогодні люди отримують платіжки на газ від 9 до 16 гривень. Тобто це далеко не ті 7,44, про які говорять представники влади».

За його словами, влітку минулого року тариф був 2,5 гривні, а зараз приблизно 8.

«Вони (представники влади. — Авт.) кажуть про ціну газу для населення. А той, що промисловості продають за 35 гривень, він для кого? Промисловість виробляє продукцію саме для споживачів. Це і випікання хлібу, виробництво молочної продукції тощо» , — додав він і погодився з думкою, що за все заплатить споживач: «Якщо минулого року продавали газ за 7 грн, а сьогодні по 35. Ясна річ, що за це заплатить той же пенсіонер».

Павло Розенко зробив песимістичний прогноз щодо вартості продуктів, на яку впливає ціна на газ для промисловості: «Виникає питання, що буде з цінами далі? І тут мої прогнози дуже песимістичні. Все йде до кризи неплатежів».

Павло Розенко вважає, що можна було б не допустити такого стрімкого зростання. Він згадав ситуацію у 2015−16 роках, коли Україна була у дуже непростій ситуації, коли відбувалися коливання і ціни істотно зросли.

«Проте тоді 7 млн домогосподарств отримували субсидії. У 2019 система газового ринку вже була стабілізована і середньозважена ціна газу разом з доставкою становила приблизно 6 гривень. Сьогодні це 10−15 гривень. Це для населення. Для підприємств, установ, організацій — 35 гривень. Тому ситуація не тільки не покращилася, а у рази погіршилася «, — резюмував екс-віце-прем'єр.

Повний текст інтерв'ю «Чому зменшують кількість і розмір субсидій, наскільки вже подорожчав газ для населення: порахував Павло Розенко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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