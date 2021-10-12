Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

З 1 квітня 2021 року в Україні підвищили пенсійний ценз для жінок до 60 років. Але для того, щоб вийти на пенсію, вам знадобиться страховий пенсійний стаж, роз'яснили в спеціалізованому виданні «Пенсійний кур'єр».

Зазначено, що відповідно до закону України «Про пенсійне страхування», для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у 2021 році по досягненню 60 років, у жінки має бути страховий стаж не менше 28 років. Причому з кожним роком показник збільшуватиметься, поки не досягне 35 років:

у 2022 році — не менше 29 років;

в 2023 році — не менше 30 років;

в 2024 — не менше 31 року;

в 2025 — не менше 32 років;

в 2026 — не менше 33 років;

в 2027 — не менше 34 років;

з 2028 року — не менше 35 років.

Якщо ж українка не має 28-річного стажу, то вийти на пенсію за віком вона зможе лише в 63 роки зі стажем 21 рік. Якщо ж і такого стажу немає, то тоді пенсія за віком буде буде призначена після досягнення 65 років.

Нагадаємо, в квітні президент Зеленський отримав петицію про повернення 55-річного вікового цензу для жінок. В якості причини було зазначено погіршення стану їх здоров'я і «поганий стан економіки».

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