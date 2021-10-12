26.28 / 26.46 30.28 / 30.59
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Осіннє підвищення пенсій: у ПФУ пояснили, у кого виплати збільшаться на 400 і 500 грн

16:54 12 жовтня 2021
Пенсійне посвідчення

Починаючи з 4 жовтня, коли було розпочато виплату пенсій за жовтень, пенсіонери віком від 75 до 80 років мають отримувати підвищені пенсії. Про це нагадав Пенсійний кур’єр у Facebook.

Таке підвищення передбачене постановою уряду від 16 грудня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому».

Зокрема, компенсаційну виплату пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, встановлено у розмірі до 400 гривень. При цьому після компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати визначеного урядом максимального розміру пенсії (10340,35 гривень).

Читайте також: Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від «афганського синдрому»: що зміниться з 1 жовтня

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень (в межах пенсійного максимуму).

Нагадаємо, що з 1 січня Кабінет Міністрів підвищує також мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО / ООС. Кінцеві виплати складуть не менше 7800 гривень.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

Мадонна

Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Олександр Петраков

Україна — Боснія і Герцеговина: Петраков здивував відповіддю на запитання про Малиновського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.