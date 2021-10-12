Осіннє підвищення пенсій: у ПФУ пояснили, у кого виплати збільшаться на 400 і 500 грн

Починаючи з 4 жовтня, коли було розпочато виплату пенсій за жовтень, пенсіонери віком від 75 до 80 років мають отримувати підвищені пенсії. Про це нагадав Пенсійний кур’єр у Facebook.

Таке підвищення передбачене постановою уряду від 16 грудня 2020 року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому».

Зокрема, компенсаційну виплату пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, встановлено у розмірі до 400 гривень. При цьому після компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати визначеного урядом максимального розміру пенсії (10340,35 гривень).

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень (в межах пенсійного максимуму).

Нагадаємо, що з 1 січня Кабінет Міністрів підвищує також мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО / ООС. Кінцеві виплати складуть не менше 7800 гривень.

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