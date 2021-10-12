Виділених грошей не вистачить: ексвіцепрем'єр зробив сумний прогноз по субсидіях на 2022 рік

В уряді пообіцяли, що в цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії складе близько 2 тисяч гривень на домогосподарство. Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив, що грошей на всіх, хто потребує державної допомоги не вистачить.

За його підрахунками, в цьому році на субсидії повинні направити 50 млрд гривень. У Кабміні кажуть про 47 млрд. Розенко вважає, що людям будуть відмовляти в субсидії та урізати розмір допомоги.

Аналогічна історія буде й у 2022 році, адже уряд має намір направити на субсидії 38 млрд гривень. Це на 9 млрд гривень менше, ніж у нинішньому році. Цих коштів на субсидії явно не вистачає.

Розенко також уточнив, що за 2,5 останні роки кількість субсидіантів зменшилася мінімум удвічі.

Причиною цього є зменшення норм розрахунку субсидій, запровадження додаткових критеріїв, згідно з якими люди не можуть розраховувати на допомогу.

Він нагадав, що з 1 квітня уряд ухвалив постанову про нові правила нарахування субсидій, які ще більше ускладнюють доступ до допомоги.

Чиновник уточнив, що у 2018 році субсидії отримували 7 млн домогосподарств, зараз, за розрахунками уряду, — тільки 2, 5 млн. Але це не відповідає дійсності.

Адже в Україні основна маса людей не стала більш забезпеченою — істотно не зросли пенсії та зарплати. А ціни на газ навпаки збільшилися.

Нагадаємо, Розенко зазначив, що ціна на газ в Україні збільшується, попри запевнення уряду продавати газ населенню по 7,5 гривень за кубічний метр. Якщо додати до ціни газу ціну доставки, то цифри виходять зовсім інші.

Повний текст інтерв'ю «Чому зменшують кількість і розмір субсидій, наскільки вже подорожчав газ для населення: порахував Павло Розенко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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