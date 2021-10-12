«Скрутки» при Любченку тривають: в ЗМІ опубліковані списки учасників схем на 10 млрд

В Україні продовжують процвітати «скручування» податку на додану вартість. За літо — з червня по серпень 2021 року — бюджет втратив на цих схемах ще близько 10 млрд грн. Відповідні дані опублікувало видання «РБК-Україна». За інформацією журналістів, до схем може бути причетний перший віце-прем'єр Олексій Любченко.

Видання нагадує, що, за різними оцінками, щорічні обсяги «скруток» ПДВ, тобто фіктивного «продажу» податкового кредиту між компаніями, в результаті яких бюджет втрачає надходження, складають від 25 до 60 млрд грн. Наприклад, згідно зі звітом ТСК Верховної Ради, яка проводила оцінку діяльності податкових органів і розслідувала в тому числі обсяги «ринку» скруток, в 2020 році учасники схем «скрутили» близько 27 млрд грн.

При цьому тільки в період з травня по грудень 2020 року, коли головою ДПС був нинішній перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко, обсяг «скруток» склав 19,6 млрд грн, або близько 2,5 млрд грн щомісяця.

Крім того, в пресі публікували списки з більш ніж 1300 компаній, які причетні до «скрутки» на 12,4 млрд грн з січня по травень 2021 року. А також переліки фігурантів схем і представників фіскальних органів, які їм сприяють в реалізації таких схем. Все це дало привід журналістам стверджувати, що за час управління податкової Олексієм Любченком загальний обсяг «скруток» перевищив 30 млрд грн.

У розпорядженні «РБК-Україна» опинилося чергове «зведення» з переліком з близько 1000 компаній, які, за даними видання, брали участь в «скручуваннях» за червень-серпень 2021 року з помісячною розбивкою сум ПДВ, які їм вдалося «скрутити» за цей період.

Йдеться про суму близько 9,5 млрд грн, причому обсяги щомісяця зростають — від 2,9 млрд грн в червні до 3,7 млрд грн в серпні. За ці три місяці «скручування» були зафіксовані в усіх регіонах України, крім Чернівецької області. Лідерами за такими фактами є Львівська, Харківська області та м. Київ, а також Донецька і Київська області.

Сумарно, зазначає «РБК-Україна», в цих регіонах проведено більше половини «скручувань» ПДВ в країні. Так, по Львівській ДПС зафіксовані «скручування» на 1,8 млрд грн, в Харківській — на 1,7 млрд грн, в Києві — на 1,6 млрд грн, в Донецькій області — на 1,4 млрд грн, у Київській — на 0,9 млрд гривень.

Вісім компаній зі списку «схлопнули» понад 100 млн грн ПДВ кожна. З трійки лідерів всі підприємства знаходяться в юрисдикції Харківської обласної ДПС. Крім того, понад 100 млн грн «скрутили» під носом у Львівської ДПС.

За даними «РБК-Україна», бенефіціарами схем продовжують залишатися все ті ж регіональні лідери тіньової економіки, про які писали раніше.

«З боку фіскального органу, за словами співрозмовників в правоохоронних органах, фігуранти схем так само не змінилися. Ключову роль відіграє Євген Олейніков, нині голова ДПС, а також помічник Олексія Любченка Сергій Крамар, директор департаменту управління ризиками ДПС Антон Чиж, начальник управління ризиків Олександр Осаволюк», — йдеться в статті.

На тлі розмов про можливе звільнення Любченка з уряду саме через причетність до «скручування» є ймовірність, що правоохоронні органи все ж звернуть на це увагу і притягнуть до відповідальності причетних чиновників.

«Зараз схемами з несплатою ПДВ збирається активно займатися новостворене Бюро економічної безпеки. Однак для реальної ефективності необхідно спочатку побороти політичну першопричину існування схем — притягнути до відповідальності чиновників-організаторів», — резюмує видання.

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