«Брехня та маніпуляція»: Розенко пояснив, як владі вдалося зменшити вдвічі кількість одержувачів субсидій

В майбутньому опалювальному сезоні грошей на субсидії для всіх, хто потребує допомоги не вистачить. Тому влада намагається урізати норми розрахунку субсидій, вводити додаткові критерії, щоб люди не змогли оформити виплати. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

Ексчиновник зазначив, що за 2,5 останні роки кількість субсидіантів зменшилася мінімум удвічі. Якщо у 2018 році допомогу від держави отримували 7 млн домогосподарств, то сьогодні тільки 2, 5 млн.

Заяви нинішніх чиновників про те, що раніше допомогу отримували заможні люди, їх відсіяли і тепер нібито реальна кількість тих, хто потребує підтримки держави, не відповідає дійсності.

«Це брехня і маніпуляція. У 2016−2017 роках теж була верифікація і виявляли нечесних одержувачів субсидії. Ну знайшли людей 300 або трохи більше. Так, були люди, які вчинили дорогу покупку або з'їздили відпочити за кордон. Але це одиниці», — нагадав Розенко.

Він дуже здивований цифрою 200 тисяч людей, яких нібито відсіяли зі списку одержувачів субсидій, як тих, що не пройшли верифікацію.

Розенко зазначив, що заборгованість населення за ЖКП в майже 70 млрд свідчить, що людям нема чим платити через бідність. До того ж система субсидій зараз не працює, тому борг постійно збільшується. Такий стан справ показує, що навіть разом з субсидіями люди не можуть платити за ЖКП.

А то, що сьогодні центральна влада перекладає всю відповідальність за формування комунальних тарифів на місця, посилює проблему. Адже у місцевих рад і громад немає ніякої можливості зменшувати або хоча б стримувати тарифи.

Розенко також заявив, що ціна на газ зовсім не така, як обіцяли недавно в Кабміні. І це веде до збільшення неплатежів.

Повний текст інтерв'ю колишнього віцепрем'єр-міністра Павла Розенка читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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