У Moneyveo розіграли три річних доходи на суму понад 100 000 грн кожен

Фінансова компанія Манівео оголосила імена переможців гучної акції «Кайфуй цілий рік — Moneyveo платить!». Власниками річних доходів на суми понад 100 000 грн стали жителі Львова, Харкова і Маріуполя. Імена щасливчиків опубліковано на сайті сервісу, а відео розіграшу вже доступне для перегляду на YouTube-каналі.

Клієнти компанії мали можливість поборотися за грошові призи: 108 000, 144 000 і 180 000 грн. Розмір винагороди залежав від суми оформленого кредиту. Згідно з умовами, необхідно було взяти кредит Smart або Comfort на сторінці акції в період з 2.08 по 30.09.2021.

Тож, 108 000 грн виграла Катерина Б. зі Львова, 144 000 грн — Максим Г. із Харкова та найбільша сума — 180 000 грн — дісталася Сергію Л. з Маріуполя. Трьом обранцям Фортуни щомісяця будуть нараховуватися на картку винагороди рівними частинами впродовж цілого року.

У компанії вже прокоментували результати акції.

«Вітаю наших Красав із перемогою! Для нас в Moneyveo важливо, аби клієнти відчували себе щасливими й задоволеними. А з крутим виграшем, сподіваюсь, наші переможці на цілий рік забудуть про фінансові турботи. Впевнений, з таким безумовним базовим доходом вони зможуть насолодитися життям сповна. Та на цьому сюрпризи не закінчуються. Ми готуємо для вас, наші Красави, ще більше яскравих вражень!» — зазначив комерційний директор Манівео Максим Параска.

Втілювати у життя мрії своїх клієнтів для Moneyveo — справа звична. Раніше компанія провела декілька цікавих розіграшів, порадувавши користувачів незвичайними і яскравими подарунками. Так, у липні в рамках акції «CabrioЛіто» Тетяна Б. з міста Олешки виграла грандіозний суперприз — кабріолет Mazda MX-5. У серпні серед учасників акції «Заміни свій телефон на 12-й iPhone!» відбувся розіграш трьох фіолетових iPhone 12. А зовсім недавно, 20 вересня, на дводенний лакшері-вікенд до Києва прибула переможниця акції «З тебе френд — з нас Красава-вікенд!» Анастасія Т. з Черкас. Вона порекомендувала друзям оформити кредит у сервісі Moneyveo, завдяки чому виграла незабутні пригоди у столиці.

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