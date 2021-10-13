Вемір Давітян розповів, чим українське рейдерство відрізняється від американського

Як виявилося, Україна абсолютно справедливо може мати звання рейдерського Сомалі й свідченням цього, як розповідає український бізнесмен, експерт у сфері юриспруденції Вемір Давітян, є дані Офісу генерального прокурора України, який лише у травні цього року зафіксував 322 рейдерські дії.

Вемір Давітян пояснює, що якщо великі й транснаціональні корпорації мають ресурси протидії рейдерству, то середній або малий бізнес молиться про те, щоб рейдери їх не помітили та не зацікавилися активами бізнесу. При цьому корпорації абсолютно не мають надій на те, що держава надасть їм ефективну допомогу.

«І це при тому, що в Україні останніми роками розроблено та впроваджено чи не найрозгалуженіше законодавство у сфері протизаконного захоплення бізнесу серед країн колишнього СРСР. Однак справа, напевно, не в кількості нормативно-правових актів чи у суворості юридичних санкцій, якими встановлена відповідальність за протизаконне рейдерство, а у комплексному підході щодо використання усієї палітри державних економіко-правових, організаційних, адміністративно-процедурних заходів, спрямованих на подолання рейдерства як явища», — коментує ситуацію бізнесмен.

Вемір Давітян розповідає, що в Китаї таке явище, як рейдерство, не існує взагалі, але уточнює, це відбувається, тому що країна має специфічну політико-правову систему, яка не може бути екстрапольована на українські простори.

«З іншого боку, також важко уявити бойовиків в камуфляжі, що віджимають підприємство десь у кантонах Швейцарії або Великобританії, де рейдерство в „українському вимирі“ теж відсутнє, але з інших причин, аніж у Китаї», — додає Вемір Сороневич.

Як виявляється, у будь-якій економіці присутнє таке явище, як злиття та поглинання компаній, іноді воно буває недружнім. Але, за словами юриста, в багатьох країнах воно є не рейдерством, а, так би мовити, «санітарною чисткою» неефективного бізнесу.

«Перший доларовий мільярдер США Джон Девідсон Рокфеллер за великим рахунком є ніким іншим, як „білим“ рейдером, який свого часу шляхом злиття і поглинання сконцентрував 95% нафтового бізнесу США. Але незаконне, силове або шахрайське заволодіння бізнесом — це, скоріше, ознака виключно вітчизняного варіанта рейдерства», — резюмував Давітян.

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