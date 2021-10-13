Не раніше ніж через два роки: у ПФУ пояснили, як проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

У зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, наступне підвищення якого має бути з 1 грудня 2021 року, в Україні передбачено перерахунок пенсій пенсіонерам, які перебувають на заслуженому відпочинку.



Пенсіонерам, які продовжують працювати, розмір пенсії збільшують після звільнення, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Перерахунок проводиться автоматично, уточнили в Пенсійному фонді.

У відомстві додали, що пенсіонери, що працюють, мають право на перерахунок виплат не раніше ніж через два роки після призначення попереднього перерахунку пенсії.

Для перерахунку соцвиплати необхідні наступні документи та їхні копії:

-заява;

-паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

-документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

-пенсійне посвідчення;

-документи, що підтверджують трудовий стаж за період роботи до 01.01.2004 року;

-довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року (в разі необхідності);

-документи, що засвідчують особливий статус (при наявності) або ті, які дають підставу для встановлення надбавки, підвищення, допомоги.

Пенсія перераховується з першого числа місяця, в якому звернувся пенсіонер за перерахунком, якщо заяву з документами подано до 15 числа включно або з першого числа наступного місяця, якщо документи із заявою подані після 15 числа.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн. Мінімальна виплата для пенсіонерів старших за 65 років складе 2600 грн. Підвищення стосується жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків зі стажем понад 35 років.

А у 2022 році мінімальну пенсію підвищать двічі — 1 липня та 1 грудня.

Як повідомляли «ФАКТИ», з 1 жовтня 2021 року на 400 гривень підвищено пенсії людям у віці 75−80 років.

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