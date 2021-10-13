ЗМІ розповіли про нові схеми з податками ДПЗКУ в оточенні Любченка

Фіскальні органи можуть здійснювати тиск на бізнес з метою його залучення в незаконні схеми «скручування» податку на додану вартість і при цьому отримувати відсоток від обсягів таких операцій за «невтручання». До такого висновку прийшли журналісти видання «Дело» на підставі документів, отриманих від інсайдерів в правоохоронних органах щодо схем в Державній продовольчої зернової корпорації.

«З'ясувалося, як мінімум частина компаній, яких фіскали вважають „фіктивними“ — це великий бізнес. Однак і його, судячи з усього, оточення першого віцепрем'єра Олексія Любченка змушує ставати частиною схем», — пише" Дело".

Документи, які потрапили в розпорядження редакції, свідчать про новий скандал: за період з грудня 2020 по серпень 2021 року компанія легалізувала через підприємства з ознаками фіктивності продукції майже на 2 млрд грн., В результаті чого бюджет недоотримав близько 300 млн грн ПДВ.

«Згідно з оперативною довідкою, яку надало джерело в правоохоронних органах, Державна податкова служба, якій до травня 2021 року керував нинішній перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко, а після цього періоду її очолює його заступник Євген Олейніков — «за невтручання» в діяльність таких структур, а також ДПЗКУ нібито «отримувало винагороду 1% від загального обсягу взаємин з сумнівними контрагентами», — йдеться у статті.

Видання оприлюднило цитату з документа і перелік компаній, які, на думку ДПС, брали участь в схемах. До довідки також додається список з 33 компаній, для яких розписані помісячні суми «скрученого» ПДВ на загальну суму близько 300 млн грн. Судячи з маркування документа, у список увійшли тільки підприємства, «скручування» по яких перевищили 1 млн грн.

Журналісти перевірили ці компанії та з'ясували, що лише кілька з них можна називати реально «сумнівними» контрагентами. Решту можна віднести до «підприємств з ознаками фіктивності» дуже віддалено.

«Наявність у списку великої кількості компаній, які навряд чи є фіктивними, може означати, що вони там потенційно могли опинитися з примусу. Це підтверджує і формулювання з довідки джерела про те, що помічник Олексія Любченка нібито особисто відбирав підприємства для участі в „програмі“ по легалізації зерна в ДПЗКУ. Таким чином, крім організації злочинної схеми, мова явно йде ще й про перевищення службових повноважень, шахрайство та примус до незаконних дій», — пише «Дело».

Нагадаємо, раніше політолог Вадим Карасьов, коментуючи ситуацію навколо першого віцепрем'єра, нагадав про публікації анонімними телеграм-каналами фото, схоже на скриншот листування Любченка, де той нібито пропонує $ 5 млн за те, щоб залишитися на посаді.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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