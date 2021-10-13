Долар подешевшає до 26 гривень: прогноз експертів на довгі вихідні

Істотне зміцнення курсу гривні, що почалося ще в вересні, продовжилося й на минулому тижні. Так, з 6 жовтня долар подешевшав на 7 копійок, а євро — на 22 копійки. У середу, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,35 грн за долар і 30,43 грн за євро. На готівковому ринку основні іноземні валюти також подешевшали на 10−20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,28 грн, купити — по 26,46 грн; євро — здати по 30,26 грн, купити — по 30,58 грн. Експерти вважають, що найближчим часом українська валюта може ще зміцнитися.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3−0,8%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,57 до 26,35 грн (-0,8%). Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,41−26,43 грн до 26,34−26,36 грн (-0,3%). Середні курси покупки та продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,37−26,57 до 26,29−26,46 грн (-0,3% - -0,4%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою скоротилася з 0,8% до 0,7% внаслідок швидшого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2−26,4 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Експерти відзначають, що зростання інфляції негативно впливає на надходження від продажу державних цінних паперів, що згодом може позначитися і на курсі гривні.

«У вівторок курс долара США до гривні істотно не змінювався. НБУ виходив на ринок і придбав близько 5 млн доларів, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,36 грн, курс євро ослаб до позначки 30,44 грн.

Вчора (12 жовтня. — Авт.) Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації шести випусків в гривнях з термінами погашення в 3, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. До держбюджету було залучено 513,83 млн грн — вельми скромний результат. Середньозважена дохідність паперів залишилася без змін, тому закордонні інвестори проігнорували дане розміщення. Нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП з початку поточного місяця на 1,49 млрд грн — до 97,43 млрд. З високою часткою ймовірності вивільнені кошти підуть на міжбанк, що створить тиск на гривню.

Однією з причин такого кроку нерезидентів щодо ОВДП стало зростання споживчої інфляції до 11% в річному обчисленні. В умовах, коли середньозважена прибутковість бондів залишається незмінною, ефективна ставка стає негативною. Це змушує закордонних інвесторів позбуватися цінних паперів.

Європейський союз має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі 600 млн доларів. На тлі «застою» у співпраці з МВФ — це дуже позитивний сигнал.

Ймовірно, що до кінця поточного тижня гривня до долара продовжить зміцнення до рівня 26 грн. Єдина європейська валюта, судячи з усього, ослабне до позначки 30,25 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти відзначають, що нинішнє зміцнення гривні має ситуативний характер на тлі подорожчання енергоносіїв і погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

«Курс гривні на відкритті міжбанківського ринку в середу, 13 жовтня, знаходився на рівні 26,35 грн за долар США, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Активність покупців низька, тоді як експортери продовжують заводити валюту в країну. Єдиною силою, яка стримує зміцнення курсу, виступає НБУ, який викуповує надлишкову пропозицію.

Нерезиденти виступають пасивними покупцями валюти і повністю ігнорують ОВДП. З початку жовтня їхній портфель знизився на 1,88 млрд гривень. Міністерство фінансів України напередодні залучило мінімальний з початку 2021 року обсяг коштів від розміщення ОВДП — близько 0,5 млрд гривень.

Епідеміологічно ситуація в країні погіршується, і число добових летальних випадків впритул наблизилося до весняних максимумів. Регіони готуються до локдауну. Ціни на енергоресурси (газ, вугілля, мазут, нафту) продовжують зростати, посилюючи побоювання важкого зимового періоду для підприємств і компаній. Інвестори своєю чергою погіршують прогнози економічного зростання. Але гривня на цьому тлі виглядає необгрунтовано міцною, що показує ситуативний баланс на ринку, а не економічні перспективи.

Є й позитивні фактори. Єврокомісія та Україна готують спільну стратегію щодо реагування на різні ситуації в газовій сфері. Крім того, Київ домовився з ЄС про створення робочої групи високого рівня для прискорення реформ на ринку електроенергії та газу в Україні.

Очікуємо, що гривня проведе торговий день у сформованому діапазоні 26,3−26,4 грн за долар. Торги на наступному тижні будуть відрізнятися високою волатильністю. Накопичені за свята попит та пропозиція вихлюпуються на ринок, що підвищить торгові обороти і волатильність. Всі поточні фактори залишаться дієвими. Стежимо за епідеміологічною ситуацією, інфляційними показниками та настроями в бізнесі. Також звертаємо увагу на настрої інвесторів на світових ринках, які можуть спровокувати старт відтоку капіталу нерезидентів і падіння цін на сировину. В цілому зберігаємо девальваційні настрої та вважаємо гривню переоціненою в умовах, що склалися", — зазначив Андрій Шевчишин.

До речі, працівники СБУ встановили перших підозрюваних, причетних до банкрутства та ліквідації «Дельта Банку». Ними виявилися п'ять топчиновників установи, серед яких його колишній власник, що очолював наглядову раду фінустанови. За повідомленням пресслужби СБУ, обсяг розтрати коштів і майна вже ліквідованого банку через корупційні схеми оцінюється в суму понад 1 млрд грн.

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