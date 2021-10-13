У «Нафтогазі» обіцяють нижчі ціни на газ для приватних підприємств, але за однієї умови

В компанії НАК «Нафтогаз України», яка пропонує бюджетним організаціям укладати контракти до кінця 2022 року і купувати газ за ціною 13,7 грн / куб. м без ПДВ і транспортування (за 16,8 гривні з транспортуванням та ПДВ), розглядають варіанти реалізації газу і для інших користувачів, в тому числі, й приватним компаніям.

Про це керівник НАК Юрій Вітренко написав у соціальних мережах, відповідаючи на коментар інтернет-користувача. Так, під його постом про газ для бюджетників, читач поцікавився, чи будуть на таких же умовах продавати «блакитне» паливо і «приватникам». Але, схоже, якщо у випадку з бюджетними організаціями йдеться про середньострокові контракти, то приватним підприємствам можуть запропонувати укласти договір на більш тривалий термін. Правда, інформацію про вартість газу він не уточнив, лише зауваживши, що вона буде «менше, ніж поточний рівень місячних цін».

Також Юрій Вітренко зазначив, що газу, що видобувається з українських надр, «недостатньо для того, щоб задовольнити попит споживачів в Україні»: «Попит і пропозиція газу врівноважуються за рахунок імпорту, і тому сама ціна газу, що імпортується є ціною ринкової рівноваги, тобто ринкової ціною. І газ в Україну в основному імпортується за спотовими контрактами».

В іншій гілці, відповідаючи на запитання читачів, Юрій Вітренко, зокрема, спрогнозував, що газу Україні вистачить на весь опалювальний сезон.

Нагадаємо, що «Нафтогаз» є постачальником останньої надії для споживачів, чиї постачальники газу припинили роботу або були позбавлені ліцензії. Для таких домогосподарств ціну на «блакитне» паливо у жовтні встановили на рівні 16,56 гривні (без урахування транспортування).

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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