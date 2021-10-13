Анонсовану Кабміном накопичувальну пенсію для поліцейських і лікарів жорстко розкритикували. Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що створювати категорію привілейованих пенсіонерів — це шлях в нікуди і імітація пенсійної реформи. Про це Розенко заявив в інтерв'ю «ФАКТАМ».

Розенко звернув увагу на той факт, що зовсім не продумано варіант, коли люди йдуть з професії. «Сьогодні ти поліцейський і маєш накопичення, завтра пішов із професії — і що з твоїми внесками відбувається… Якщо робити накопичувальну систему, то для всіх. Щоб при переході з однієї роботи на іншу накопичення внесків тривало без переривання. Інакше це призведе до непоповнення пенсійних коштів, і розмір пенсійних виплат згодом буде мізерним», — пояснив екс-чиновник.

Екс віце-прем'єр не згоден з тими, хто вважає, що запровадження накопичувальних пенсій потрібно відкласти ще на кілька років.

«Це відмовка і відсутність політичної волі … У нас сьогодні вже все працює. Зокрема, недержавні пенсійні фонди на ринку вже більше 15 років. Опрацювати недоліки можна, але це не робиться так, як пропонується», — пояснив Розенко.

Чому ідея з накопичувальними пенсіями для шкідливих професій теж нагадує профанацію, читайте в інтерв'ю Павла Розенка «ФАКТАМ» «Кого змусять накопичувати пенсії і які ризики це несе».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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