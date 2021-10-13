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Гроші

«Ощадбанк» подовжив термін дії прострочених карток: кого це стосується

21:39 13 жовтня 2021
карти гроші

Державний «Ощадбанк», який недавно приступив до актуалізації даних вкладників, полегшив життя переселенцям з окупованих територій. Банк пообіцяв, що до нового року не блокуватиме картки, термін дії яких закінчився. Надалі потрібно буде подбати про продовження картки.

Знімати кошти і розраховуватися простроченою карткою можна буде до 31 грудня 2021 року (включно). За два з половиною місяці, що залишилися, можна буде замовити перевипуск карти і забрати її у відділенні.

Нагадаємо, раніше «Ощадбанк» попередив вкладників, що буде переводити в категорію «нерухомих» рахунки, за якими понад три роки не проводилися операції.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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