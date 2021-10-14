У 2022 року пенсії в Україні перерахують кілька разів: коли і кого стосуватиметься

Після ряду переглядів пенсій в поточному році (черговий перерахунок призначений на 1 грудня), у 2022-му ця практика продовжиться. Заплановано як підвищення мінімальних пенсій, так і виплат, прив'язаних до зарплати по країні. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

З 1 січня 2022 року мінімальна пенсія членам сімей загиблих учасників АТО / ООС складе 7800 гривень. Підраховано, що підвищений пенсійну допомогу отримають понад 2000 осіб .

З 1 березня очікується індексація пенсій. Щорічний перерахунок раніше призначених виплат проводиться незалежно від того, чи працює пенсіонер чи вийшов на заслужений відпочинок. Поки в Міністерстві ще не назвали коефіцієнт, від якого залежить підвищення пенсії, але в 2021 році він становив + 11%.

З 1 липня буде переглянуто мінімальні пенсії не працюючим пенсіонерам у зв'язку з встановленням нового прожиткового мінімуму. З 1 липня мінімальна пенсія складе 2027 грн.

1 жовтня мінімальна зарплата буде підвищена з 6500 до 6700 грн. Збільшиться прив'язана до неї пенсія найчисленнішою категорії пенсіонерів — людям старше 65 років, які заробили необхідний трудовий стаж. Пенсія з 2600 грн повинна підвищитися до 2680 грн.

З 1 жовтня планується ввести щомісячну доплату до 300 грн пенсіонерам у віці 70 років при наявності страхового стажу 35/30 років, щоб мінімальна виплата становила не менше 3000 гривень. Передбачається, що під програму підпадуть 1,5 млн чоловік.

З 1 грудня знову буде переглянутий прожитковий мінімум. Мінімальна пенсія непрацюючим складе 2093 грн.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд пояснив, як працюючі пенсіонери можуть добитися перерахунку призначеної пенсії.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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