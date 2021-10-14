Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

Для пенсіонерів, які претендують на підвищення розміру пенсійних виплат, передбачена спеціальна процедура подачі звернення до Пенсійного фонду. Але, з іншого боку, перерахунок не завжди буде вигідним для заявника. Про це попередив пенсійний консультант Сергій Коробкін в статті для видання Napensii.

Якщо пенсіонер продовжує працювати, то на певному етапі виникає бажання щоб у формулу розрахунку пенсії підставили новий, більший стаж і нову зарплату. Консультант радить уважно прорахувати варіанти. Дуже часто перерахунок за зарплатою виявляється невигідним.

«Важливо, щоб ваша зарплата не просто росла, а щоб вона була якомога вище середньої зарплати по країні. Тоді індивідуальний коефіцієнт зарплати може бути переглянуто у бік збільшення і позитивно вплинути на підсумковий розмір пенсії», — пояснює Коробкін.

Нагадаємо, в березні 2021 року Пенсійний фонд вирішив для обчислення пенсії вважати, що середня зарплата в Україні становить 12349,97 грн.

Також ПФУ роз'яснив, що працюючі пенсіонери мають право на перерахунок виплат не раніше ніж через два роки після призначення пенсії.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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