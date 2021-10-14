Рахунки за жовтень сформовані: з'явилося роз'яснення, як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити

«Нафтогаз України» нагадав українцям, які не бажають накопичувати борги за «комуналку», як можна отримати оплатити газ, спожитий у вересні, не чекаючи платіжки.

Сьогодні це можна зробити онлайн, обравши найбільш зручний варіант — через особистий кабінет my.gas.ua, чат бот GASUA в Viber і Telegram, а також на сайтах і через мобільні додатки банків, говориться в повідомленні газопостачальника в Facebook .

Також до ваших послуг — відділення банків і «Укрпошти».

У компанії відзначають, що якщо оплатити за спожите паливо на my.gas.ua або в чат-боті GASUA до 15 числа, ви можете отримати знижку 1%, яку можна буде використовувати при здійсненні наступного платежу.

Важливо, що ціна на природний газ в жовтні для побутових клієнтів в рамках річного тарифного плану «Фіксований» становить 7,96 грн / куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), а для інших — 16,56 грн / куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Платіжки формуються на основі даних про ваш споживання газу, які передає ваш оператор газорозподільних мереж.

Нагадаємо, раніше екс-віце-прем'єр Павло Розенко пояснив «ФАКТАМ», чому зменшують кількість і розмір субсидій і наскільки вже подорожчав газ для населення.

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