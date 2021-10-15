Щомісячна податкова звітність підприємців: кому це вигідно

Уряд збирається суттєво змінити порядок податкової звітності для усіх вітчизняних суб'єктів господарювання. Ця урядова ініціатива вже викликала широкий громадський резонанс. Свою точку зору на запропоновані зміни в законодавстві «ФАКТАМ» вже повідомили економічні експерти. Сьогодні ми дізнаємось думку юристів. Нагадаємо, що 29 вересня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення до Податкового кодексу змін, які, схоже, суттєво змінять роботу підприємців і бухгалтерів. Документ пропонує поміняти періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за своїх найманих працівників. Зокрема, замість квартальної звітності пропонують запровадити щомісячну. Якщо зараз роботодавці подають такий звіт протягом 40 днів після закінчення кварталу, то після ухвалення законопроєкту будуть робити це щомісяця. У разі ухвалення законопроєкту він набуде чинності з 1 січня 2022 року. Важливо зазначити, що ініціаторами даного законопроєкту виступили Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики. Зокрема, Пенсійний фонд аргументує запровадження змін тим, що щоквартальна звітність не дає можливості вчасно та відповідно до чинної зарплати розраховувати суми виплат по соціальному страхуванню, пенсіях та ослаблює платіжну дисципліну при сплаті сум ЄСВ. А ще не дає можливості здійснювати своєчасно щомісячний аналіз основних показників, що впливають на наповнення бюджету Пенсійного фонду. Про те, як цей законопроєкт у разі прийняття його Верховною Радою вплине на бізнес-середовище та економіку країни, «ФАКТАМ» розповів доктор юридичних наук, доцент, голова Комітету з питань митного та податкового права Національної асоціації адвокатів України Яків Воронін.

— Чи створить новий порядок сплати податків додаткові складності для бізнесу чи навпаки піде на користь? Яким сферам бізнесу, якій формі підприємців найскладніше буде перелаштуватися на місячну звітність?

— Згаданий законопроєкт буде стосуватися всіх сфер діяльності без виключення. Збільшиться адміністративне навантаження на відповідальних працівників. Компаніям з великим штатом буде складніше, бо доведеться звітувати частіше по кожному співробітнику. Як наслідок збільшаться кількість випадків із заповненням та поданням звітності з помилками. А це тягне за собою фінансову відповідальність.

— Чи створить це додаткове навантаження на бухгалтерів? Чи не виникнуть черги та затримки з поданням звітності?

— Безумовно, це призведе до додаткового навантаження на бухгалтерів. Хоча в пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що він вдосконалить процедуру адміністрування податків та зборів, а також сприятиме дотриманню принципу справедливості оподаткування. Але в чому така справедливість, Кабінет міністрів не зазначив.

Податкова звітність, як правило, подається через електронні сервіси (Електронний кабінет платника, Медок (платний сервіс), Соната тощо), тому додатковою проблемою можуть стати перебої в системі роботи цих програм.

— Які наслідки для економіки країни може мати зміна порядку податкової звітності?

— Цей законопроєкт покликаний полегшити роботу Пенсійному фонду України, але його ухвалення призведе до додаткового адміністративного навантаження на бізнес. Потрібно не ускладнювати, а спрощувати як саму звітність, так і порядок її подання. Особливо допомога потрібна бізнесу під час дії карантину, — підсумував Яків Воронін.

Нагадаємо, що, як повідомив «ФАКТАМ» президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» Олег Тітамир, впровадження щомісячної звітності з ПДФО та ЄСВ, звісно, буде створювати для бізнес-структур «лихоманку», особливо для малих підприємців і частково для середнього бізнесу. На його погляд, ця новація є черговим елементом у «пакеті» урядових фіскальних заходів з подолання хронічного і «космічного» дефіциту держбюджету.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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