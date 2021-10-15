Перерахунок пенсій: які документи потрібно завчасно подати для цього у ПФУ

Пенсіонери, які не пішли на заслужений відпочинок, а продовжують працювати, можуть через деякий час звернутися до Пенсійного фонду для перерахунку пенсії. Зробити це можна через два роки після призначення пенсії або попереднього перерахунку. У ПФУ разом із заявою чекають пакет документів, включаючи ті, що підтверджують стаж, повідомляє thepage.ua.

Раніше пенсійний консультант Сергій Коробкін закликав пенсіонерів не поспішати вимагати перерахунку пенсії, а уважно прорахувати варіанти. Щоб перерахунок вийшов вигідним для заявника, необхідно, щоб його зарплата була вищою за середню по Україні.

Ті, хто буде вимагати перерахунку виплат, повинні принести співробітникам Пенсійного фонду такі документи:

Паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення; Трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж; Підтвердження права на пільги (при наявності), наприклад, посвідчення про інвалідність; При проживанні не за місцем реєстрації — документи про місце проживання.

Описана процедура перерахунку пенсії за заявою не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років і які не досягли пенсійного віку.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики опублікували графік, коли і як будуть змінювати розмір пенсії в 2022 році.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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