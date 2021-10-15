26.27 / 26.46 30.25 / 30.59
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Не більше 10 340 гривень: у ПФУ уточнили деталі жовтневого підвищення пенсій

13:48 15 жовтня 2021
Пенсіонер

В Україні з 4 жовтня поточного року українцям почали нараховувати доплату до пенсій. Таке підвищення проводиться у відповідності з постановою Кабміну від 16 грудня 2020 № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році і у подальшому», і передбачає доплати громадянам у віці 75 — 80 років.

При цьому, відповідно до документу, розмір надбавки становить 400 гривень щомісяця, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік. Тобто, остаточна сума не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Читайте також: Перерахунок пенсій: які документи потрібно завчасно подати для цього до ПФУ.

Громадянам України, які досягли 75-річного віку після 1 жовтня 2021 року, доплата нараховуватиметься з дати досягнення пенсіонером зазначеного віку. Пенсіонерам у віці від 80 років вже понад рік виплачуються додаткові суми у розмірі 500 гривень. Ті, хто невдовзі досягне такого віку, отримуватимуть підвищені виплати після дня народження.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що у 2022 році відбудеться кілька етапів перерахунку пенсій, і назвали конкретні дати.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

643

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

пенсіонерка пенсія

Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

газ

За газ можна платити менше: українцям розповіли, як уникнути «приписування» облгазом зайвих кубометрів

Пенсіонер

Не більше 10 340 гривень: у ПФУ уточнили деталі жовтневого підвищення пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.