26.27 / 26.46 30.25 / 30.59
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Субсидії на опалювальний сезон: що впливає на суму та на який термін призначають

18:56 15 жовтня 2021
гроші

Щоб оформити житлову субсидію, людині потрібно подати документи в органи соціального захисту населення.
Зробити це можна особисто або відправити заяву та декларацію через «Укрпошту». Про це нагадав заступник очільника Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Також можна заповнити заяву та декларацію онлайн на сайті Мінсоцполітики. Але для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Можна також використати програму «Дія».

Документи подавати можна вже зараз, а субсидія буде призначена до кінця опалювального періоду, до квітня. Органи соцзахисту самостійно розрахують розмір соцдопомоги на опалювальний період.

На розмір субсидій впливають площа житла, розмір плати за комунальні послуги та розмір доходів, який отримують члени домогосподарства.

В середньому в новому опалювальному сезоні кожен одержувач може розраховувати на дві тисячі гривень, які можна буде витратити на комунальні послуги.

За словами Музиченка, субсидію можна оформити, навіть якщо у квартирі або будинку зареєстрована людина, яка там не живе. Для цього необхідно надати відповідний документ, щоб її доходи не враховувалися при призначенні соцдопомоги.

Для багатодітних сімей, які значно більше витрачають енергоносіїв, розмір допомоги може досягати й 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, в субсидії можуть і відмовити. Українці, які мають кілька квартир або машин, офіційно не працюють, витратили понад 50 тис. грн на велику покупку, мають борги по комуналці та аліментах, не можуть претендувати на допомогу держави.

Фото: https://ua.depositphotos.com

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.