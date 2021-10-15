Субсидії на опалювальний сезон: що впливає на суму та на який термін призначають

Щоб оформити житлову субсидію, людині потрібно подати документи в органи соціального захисту населення.

Зробити це можна особисто або відправити заяву та декларацію через «Укрпошту». Про це нагадав заступник очільника Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Також можна заповнити заяву та декларацію онлайн на сайті Мінсоцполітики. Але для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Можна також використати програму «Дія».

Документи подавати можна вже зараз, а субсидія буде призначена до кінця опалювального періоду, до квітня. Органи соцзахисту самостійно розрахують розмір соцдопомоги на опалювальний період.

На розмір субсидій впливають площа житла, розмір плати за комунальні послуги та розмір доходів, який отримують члени домогосподарства.

В середньому в новому опалювальному сезоні кожен одержувач може розраховувати на дві тисячі гривень, які можна буде витратити на комунальні послуги.



За словами Музиченка, субсидію можна оформити, навіть якщо у квартирі або будинку зареєстрована людина, яка там не живе. Для цього необхідно надати відповідний документ, щоб її доходи не враховувалися при призначенні соцдопомоги.

Для багатодітних сімей, які значно більше витрачають енергоносіїв, розмір допомоги може досягати й 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, в субсидії можуть і відмовити. Українці, які мають кілька квартир або машин, офіційно не працюють, витратили понад 50 тис. грн на велику покупку, мають борги по комуналці та аліментах, не можуть претендувати на допомогу держави.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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