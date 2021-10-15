Тарифи на світло: коли українцям знову перерахують вартість електроенергії
В Україні з 1 жовтня для більшості українців ціна електроенергії буде нижче тієї, яку вони платили раніше. Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 серпня 2021 року № 859.
Згідно з документом, ті, хто споживає до 250 кВТ-год, будуть платити 1,44 грн за кіловат.
За спожиту електрику понад цю норму, оплачувати потрібно за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.
Постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти до 30 квітня 2022 року включно.
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На думку експертів, для сімей, які витрачають на місяць 250 кВт-год, більш вигідним був тариф з пільговими першими 100 кВт-год.
Нагадаємо, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський нагадав, що зафіксовані тільки тарифи для населення, а ось підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами. Це неминуче призведе до підвищення цін на товари.
Фото: https://ua.depositphotos.com54
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