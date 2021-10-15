26.27 / 26.46 30.25 / 30.59
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Тарифи на світло: коли українцям знову перерахують вартість електроенергії

19:51 15 жовтня 2021
лампи

В Україні з 1 жовтня для більшості українців ціна електроенергії буде нижче тієї, яку вони платили раніше. Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 серпня 2021 року № 859.

Згідно з документом, ті, хто споживає до 250 кВТ-год, будуть платити 1,44 грн за кіловат.

За спожиту електрику понад цю норму, оплачувати потрібно за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.

Постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти до 30 квітня 2022 року включно.

Читайте також: В Україні з 1 жовтня змінилися тарифи на «комуналку»: скільки доведеться платити за світло, газ, опалення та гарячу воду

На думку експертів, для сімей, які витрачають на місяць 250 кВт-год, більш вигідним був тариф з пільговими першими 100 кВт-год.

Нагадаємо, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський нагадав, що зафіксовані тільки тарифи для населення, а ось підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами. Це неминуче призведе до підвищення цін на товари.

Фото: https://ua.depositphotos.com

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.