Тарифи на світло: коли українцям знову перерахують вартість електроенергії

В Україні з 1 жовтня для більшості українців ціна електроенергії буде нижче тієї, яку вони платили раніше. Про це йдеться в постанові Кабміну від 11 серпня 2021 року № 859.

Згідно з документом, ті, хто споживає до 250 кВТ-год, будуть платити 1,44 грн за кіловат.

За спожиту електрику понад цю норму, оплачувати потрібно за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.

Постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти до 30 квітня 2022 року включно.

На думку експертів, для сімей, які витрачають на місяць 250 кВт-год, більш вигідним був тариф з пільговими першими 100 кВт-год.

Нагадаємо, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський нагадав, що зафіксовані тільки тарифи для населення, а ось підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами. Це неминуче призведе до підвищення цін на товари.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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