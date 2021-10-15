7 тисяч пенсії: кого стосується та які умови потрібно виконати
Українці, які мають повний страховий стаж в солідарній та накопичувальній системі, можуть розраховувати на отримання пенсії в розмірі близько 7 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Для цього відрахування від заробітної плати повинні бути не нижчими 4% від заробітної плати, при прибутковості + 0,25% в місяць вище рівня інфляції.
У Мінсоцполітики провели розрахунки в сьогоднішніх цінах і побудували модель для людини, яка:
- отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць;
- має 35 років стажу;
- відраховує щомісяця 2% від зарплати на свій пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого нею податку на доходи фізосіб та 2% єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- має пенсію в солідарній системі в розмірі 3,6 тисячі гривень.
У цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3 117 гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати 6741 гривню, що складе 45% від її зарплати.
Нагадаємо, в Україні з 2023 року уряд планує запустити програму накопичувальної пенсії з обов'язковими додатковими пенсійними відрахуваннями.
Перед цим планується протестувати включення накопичувальної пенсії в соцпакети при прийомі на роботу медиків, поліціянтів та співробітників, які влаштовуються на роботу на об'єкти великої приватизації.133
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