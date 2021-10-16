Обов'язковий внесок на другу пенсію: коли введуть та кого стосується

В Україні вже з 2023 року запрацює другий рівень пенсійної системи. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна під час круглого столу «Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути».

Чиновниця зазначила, що зараз у Пенсійному фонді постійно не вистачає коштів. Пенсії фінансуються на 60% коштом Пенсійного фонду та на 40% - за рахунок дотацій з держбюджету.

Сьогодні пенсія становить 30% заробітку людини, в найближчій перспективі вона зменшиться до 20%.

Для того, щоб у майбутньому українці не залишилися без накопичень після виходу на заслужений відпочинок, вводиться накопичувальна система.

Українці у віці до 50 років зобов'язані будуть робити внески у спеціальні пенсійні накопичувальні фонди. Для людей більш старшого віку пенсійні накопичення будуть добровільними.

Попередньо, розмір внеску складе 2% від роботодавця та 2% від працівника.

Гроші будуть працювати на економіку країни. Інвестуванням займуться недержавні пенсійні фонди (НПФ). При цьому людям буде нараховуватися інвестиційний дохід на накопичені кошти, а для держави будуть створюватися нові робочі місця та додаткові відрахування до Пенсійного фонду.

Додаткових структур для введення накопичувальної пенсійної системи створюватися не буде. Для недержавних пенсійних фондів встановлять однакові правила роботи. Якщо ж людина не зможе вибрати для себе НПФ, буде створений єдиний держфонд з такими ж правилами функціонування.

Людина, що робить відрахування в НПФ, сама буде контролювати та вільно розпоряджатися накопиченими коштами.

В Україні створено Єдиний соціальний реєстр. У будь-який момент можна зайти до свого електронного кабінету та побачити всі свої доходи, скільки внесків вже зроблено та який відсоток прибутковості нараховано на такі внески.

Виплати з недержавних пенсійних фондів будуть довічними. Але це можливо тільки при великому накопичувальному рахунку. Якщо ж коштів буде накопичено недостатньо, то буде передбачено 2 варіанти виплати — одноразова (в разі хвороби або інших критичних ситуацій) та на певний термін (щомісячна виплата протягом 10 років). В останньому випадку на гроші, які будуть залишатися на рахунку, буде нараховуватися інвестиційний дохід.

Лазебна зазначила, що введення накопичувальної пенсійної системи не означає відмову від солідарної, коли ті, хто працює, утримують пенсіонерів. Ці дві системи будуть функціонувати паралельно.

Нагадаємо, уряд запропонував включити накопичувальну пенсію у соцпакети при прийомі на роботу деяких категорій працівників. На першому етапі мова йде про поліціянтів, медиків, майбутніх співробітників на об'єктах великої приватизації.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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