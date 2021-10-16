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На українців чекає підвищення пенсії з 1 грудня: що відомо

9:44 16 жовтня 2021
Пенсії в Україні

В Україні найближчим часом відбудеться чергове підвищення пенсій. Так, 1 грудня мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Для планового підвищення пенсій була збільшена дохідна та видаткова частини Пенсійного фонду України на понад 18 млрд гривень. Підвищення пенсій пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати до 6500 гривень.

Як писали «ФАКТИ», в Україні вже з 2023 року запрацює другий рівень пенсійної системи. Зараз у Пенсійному фонді постійно не вистачає коштів. Пенсії фінансуються на 60% коштом Пенсійного фонду та на 40% - за рахунок дотацій з держбюджету. Уряд запропонував включити накопичувальну пенсію у соцпакети при прийомі на роботу деяких категорій працівників. На першому етапі мова йде про поліціянтів, медиків, майбутніх співробітників на об'єктах великої приватизації.

Раніше екс-міністр соцполітики Андрій Рева підрахував, скільки зможе заробити на додаткову пенсію українець, який одержує 15 тисяч гривень зарплати, якщо для відрахувань буде використовуватися формула, яку запропонував уряд. Підрахунки показали, що «надбавка» до солідарної пенсії складе 1800 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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