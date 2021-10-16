По 20 тисяч: Ляшко назвав дату, коли лікарям і медсестрам будуть платити більше

В Україні піднімуть зарплати деяким категоріям бюджетників. З 1 січня 2022 року відбудеться підвищення зарплат медичним працівникам. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Радіо Свобода.

Так, 13500 гривень повинні стати мінімальною зарплатою для медичної сестри і 20000 гривень для доктора. Він зазначив, що сьогодні в уряді роблять все можливе, щоб нові зарплати медпрацівники могли отримувати вже 1 січня наступного року.

Як писали «ФАКТИ», експерти поки не поспішають радіти підвищенню зарплат лікарів — держбюджет ще не затверджено. Крім того, як звернув увагу економіст Павло Кухта, підвищені виплати, про які згадується в бюджеті, — це, грубо кажучи, все фінансування Національної служби здоров'я, розділене на загальне число лікарів. На рівні конкретної лікарні зарплати можуть бути абсолютно іншими. Крім того, за особливою системою визначаються зарплати в спеціалізованих лікарнях, наприклад, що перебувають у віданні НАН України.

Фото Віктора Ляшка із соціальних мереж

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