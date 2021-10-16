Призначення субсидій: кого перевірятимуть та обов’язково примусять повернути гроші

В Україні розмір субсидії розраховується індивідуально й залежить від доходу, складу сім'ї та розмірів житла.

Якщо 15% сукупного доходу сім'ї вистачає на те, щоб оплачувати комунальні послуги, субсидія такому домогосподарству не призначається. Тим часом українців, яким надається соціальна допомога від держави, очікують перевірки. Про це заявив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Чиновник зазначив, що міністерство частину інформації про субсідіантів отримує в режимі автоматичного обміну з іншими відомствами та перевіряє через державні реєстри.

По базах даних нерухомого або рухомого майна соцпрацівники перевіряють наявність у субсидіанта автомобіля, квартири, покупки на суму понад 50 тис. грн тощо.

Бувають ситуації, коли людина оформляє субсидію, а потім купує валюту на 1 млн грн.

Призначаючи субсидію, в Мінсоцполітики також перевіряють дані з Єдиного реєстру боржників. Якщо серед членів сім'ї є боржник по сплаті аліментів з терміном понад три місяці, то субсидія не призначається.

Виняток зроблено для боржників, що мають довідку від лікаря про алкогольну або наркотичну залежність.

Субсидій також не позбавлять тих, хто знаходиться під домашнім арештом або виплачує борги за виконавчим листом.

За словами Музиченка, в цьому році Мінсоцполітики вперше по держреєстру перевірило 2,5 млн одержувачів субсидії за минулий опалювальний період. Всі хто пройшов перевірку, продовжують отримувати допомогу від держави.

Якщо в декларації на субсидію буде внесена неправильна або неправдива інформація, після перевірки незаконно отриманий розмір субсидії за певний період доведеться повернути.

Нагадаємо, в новому опалювальному сезоні в середньому кожен одержувач субсидії може розраховувати на дві тисячі гривень на оплату комунальних послуг.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter