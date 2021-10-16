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Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

16:39 16 жовтня 2021
Пенсіонерка

У 2022 році в Україні почнуть діяти нові вимоги до страхового стажу та віку майбутнього пенсіонера. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, з цього року вийти на пенсію в 60 років зможуть далеко не всі пенсіонери. Діятиме так званий віковий гнучкий коридор і прив'язка до страхового стажу.

З урахуванням нових норм з 2022 року в 60 років на пенсію зможуть вийти тільки ті, хто матиме більше 29 років стажу, тим, чий стаж становить від 19 до 29 років, — доведеться працювати до 63 років, а тим, у кого стаж не дотягне до 19 років, отримають пенсію тільки в 65 років.

Важливо, що українці, які не мають 15-річного мінімального страхового стажу, залишаться без пенсій і зможуть претендувати тільки на соціальну допомогу (і то лише в разі, якщо після 65 років їх дохід буде менше, ніж прожитковий мінімум).

Нагадаємо, з 2023 року Україна планує ввести обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування — на додаток до існуючої солідарної системи. Українці у віці до 50 років зобов'язані будуть робити внески в спеціальні пенсійні накопичувальні фонди, а для людей більш старшого віку пенсійні накопичення будуть добровільними. Попередньо, розмір внеску складе 2% - з роботодавця і 2% - з працівника.

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