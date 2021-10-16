Проблема в газі: українців попередили про різке зростання цін на первинну нерухомість

Девелопери попередили про прийдешнє збільшення цін на первинному ринку нерухомості в Україні, яке спровокує зростання ціни на газ. Про це в коментарі UBR сказав представник девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

Він роз'яснив, що ціна блакитного палива закладена в структуру собівартості ряду будівельних матеріалів. До того ж зараз на ринку спостерігається дефіцит будматеріалів, що також підштовхує виробників піднімати ціну на продукцію.

«Зростання ціни на газ вплине на підвищення собівартості багатьох споживчих товарів. Девелопери будуть реагувати схожим чином, тому подорожчання не уникнути», — зазначив експерт.

Подорожчання, в свою чергу, призведе до того, що інвестори прагнутимуть не відкладати покупку. В результаті виросте і попит на нерухомість.

Нагадаємо, незважаючи на оптимістичні запевнення Кабінету Міністрів і Офісу президента про ціни на газ для населення, експерти впевнені, що ціна газу вже виросла, а грошей на субсидії населенню не вистачить.

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