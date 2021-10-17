Хто і чому в Україні має право отримувати відразу дві пенсії

В Україні, де найближчим часом заплановано підвищення мінімальної пенсії, чинне законодавство дозволяє інвалідам дитинства отримувати два види пенсії, пише НаПенсії.

Так, Пенсійний фонд України може призначати три основних види пенсії: за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника. Якщо людина має право відразу на кілька видів пенсії, то призначається лише один з них за вибором пенсіонера. Виняток зроблено лише для інвалідів з дитинства. Вони за певних умов дійсно мають право на дві виплати: по інвалідності та у разі втрати годувальника.

Але в Пенсійному фонді можна оформити тільки один вид виплати, наприклад, по інвалідності або по втраті годувальника. Другий вид виплати в такому разі призначається управлінням праці та соціального захисту населення. Називається такий вид виплати — державна соціальна допомога (по інвалідності або по втраті годувальника).

Як писали «ФАКТИ», в Україні вже з 2023 року запрацює другий рівень пенсійної системи. Зараз в Пенсійному фонді постійно не вистачає коштів. Пенсії фінансуються на 60% за рахунок Пенсійного фонду і на 40% - за рахунок дотацій з держбюджету. Уряд запропонував включити накопичувальну пенсію в соцпакети при прийомі на роботу деяких категорій працівників. На першому етапі мова йде про поліцейських, медиків, майбутніх співробітників на об'єктах великої приватизації.

Раніше екс-міністр соцполітики Андрій Рева підрахував, скільки зможе заробити на додаткову пенсію українець, який отримує 15 000 гривень зарплати, якщо для відрахувань буде використовуватися формула, яку запропонував уряд. Підрахунки показали, що «надбавка» до солідарної пенсії складе 1800 гривень.

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