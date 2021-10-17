Професійна накопичувальна пенсійна система: для кого вона призначена і як буде працювати

Перехід до накопичувальної пенсійної системи не повинен ущемити інтереси тих, хто працював на шкідливих і важких роботах і має право на пільгові умови виходу на пенсію. Для цієї категорії передбачено свій механізм переходу на нову «професійну накопичувальну систему». Законопроект вже внесено в Раду і чекає прийняття депутатами. З таким роз'ясненням виступило Міністерство соціальної політики.

Пропонується, щоб роботодавці платили підвищений єдиний соціальний внесок за робітників, що працюють в шкідливих і важких умовах. Буде введено поділ: за працівників старше 35 років підвищений ЄСВ піде до Пенсійного фонду. За персонал молодше 35 років додатковий відсоток ЄСВ буде перераховуватися на індивідуальні пенсійні рахунки за вибором працівника.

Таким чином, для людей старше 35 років, нічого не зміниться: їм дострокові пенсії буде виплачувати Пенсійний фонд. Люди молодше 35 років за час роботи у шкідливих та важких умовах накопичать кошти на індивідуальних пенсійних рахунках, а потім з них будуть отримувати дострокову пенсію. Крім того, людям молодше 35 років, що вже мають третину стажу для дострокової пенсії, пропонується надати право вибору, куди перераховувати внески роботодавця: до солідарної системи (Пенсійний фонд) або в накопичувальну (на власний пенсійний рахунок).

Пропонується встановити, що кошти з індивідуального пенсійного рахунку можна зняти достроково в разі важкого захворювання, набуття інвалідності 1 або 2 групи.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «ФАКТАМ» роз'яснила, як бачить роботу нової пенсійної системи для представників шкідливих і важких професій. Зараз співробітники таких підприємств можуть вийти на пенсію на 5−10 років раніше загальновстановленого пенсійного віку, але тільки при наявності стажу роботи на шкідливих або важких виробництвах не менше 10 або 15 років. Мінсоцполітики пропонує альтернативу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter