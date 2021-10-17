«Укрпошта» підвищує тарифи з 1 грудня: у скільки обійдеться пересилання листів і бандеролей

На тлі подорожчання продуктів харчування і тарифів на послуги ЖКГ в Україні також подорожчають послуги пошти. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) підняла граничні тарифи на послуги поштового зв'язку, повідомляє сайт відомства.

Так, деякі тарифи «Укрпошти» зростуть з 1 грудня 2021 року на 15%. Зокрема тариф на пересилання листа, поштової картки (масою до 50 г) виросте на 15% з 13 гривень до 15 гривень. А тариф на бандероль (масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 гривень до 22,50 гривень.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф виросте на 16% з 9,50 гривень до 11 гривень. Вартість же посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг по Україні залишиться на рівні 30 гривень.

Як писали «ФАКТИ», тепер у відділеннях «Укрпошти» можна не тільки відправляти і отримувати посилки і листи, але і зробити щеплення від коронавірусу. Так, в семи областях пенсіонерів вже почали вакцинувати на пошті.

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