Як ФОПу уникнути податкової перевірки при закритті: названо умови

Жорсткий карантин і анонсовані нові обмеження для бізнесу пережили не всі підприємці. Деякі за підсумками 2021 року вважатимуть за краще згорнути діяльність. У зв'язку з цим Державна податкова служба видала роз'яснення, як фізособа-підприємець (ФОП) може закрити свій бізнес, не потрапивши під перевірку.

У податковій вирішили, що необхідність перевірок фізосіб-підприємців має визначити спеціальна комісія. Недоцільними перевірки ФОП можуть визнати, якщо виконуються наступні умови:

в базах органів ДПС відсутні відомості про отримання платником доходів (не стосується не оподатковуваних доходів);

за підприємцем немає податкового боргу, заборгованості (недоїмки) зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості за платежами;

немає домовленості з приводу розстрочки, відстрочки, реструктуризації податкового боргу;

ФОП не оскаржував у суді рішення податкової служби, немає відкритих виконавчих проваджень;

у фізособи-підприємця немає найманих працівників, яким виплачується зарплата;

підприємець не виплачує фізособам винагороду за роботу (послуги) за цивільно-правовими договорами.

Недоцільною можуть визнати перевірку, якщо платник податків подає до органів ДПС звітність із нульовими показниками або не подає таку звітність через відсутність показників, які підлягають декларуванню. Також, швидше за все, не перевірятимуть тих, у кого немає відкритих рахунків у банках або немає руху коштів на рахунках.

Нагадаємо, юристи розповіли «ФАКТАМ» про наслідки нової системи подачі податкової звітності. Законопроект покликаний полегшити роботу Пенсійному фонду України, але його прийняття призведе до додаткового адміністративного навантаження на бізнес.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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