Пенсіонери зможуть забирати гроші з накопичувального фонду: названі умови

Відрахування на накопичувальну пенсію почнуться вже в 2023 році — саме з цієї дати всі працюючі українців у віці молодше 50 років мають щомісяця перераховувати 2% свого заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Ще два відсотки будуть виділяти їх роботодавці. Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час проведення круглого столу, присвяченого темі пенсійної реформи.

Тим, хто старше 50 років, залишили вибір: вони можуть робити відрахування за власною ініціативою, а можуть і не робити.



Всі накопичувальні фонди будуть діяти за єдиними правилами. Якщо хтось не захоче довіряти свої заощадження приватному фонду, буде створений єдиний державний фонд, який функціонуватиме відповідно до встановлених вимог.

При цьому українці зможуть самі контролювати рух грошей на своїх накопичувальних рахунках. У країні створено Єдиний соціальний реєстр. Зайшовши в свій електронний кабінет, кожен зможе побачити, скільки грошей вже накопичено на його рахунку і яка їхня прибутковість.

Крім того, всім громадянам, що перераховують кошти, буде надано можливість забрати гроші з особистих накопичувальних фондів двома способами: або це буде одноразова виплата всього накопиченого, або ж виплата рівними частинами протягом якогось періоду. У першому випадку накопичені гроші можуть віддати і раніше, ніж людина досягне пенсійного віку. В основному це буде стосуватися тих виняткових випадків, коли терміново знадобляться гроші на лікування.

Так повинно бути в ідеалі, проте чи буде так — невідомо.

Нагадаємо, що Кабмін поспішає з запровадженням накопичувальної пенсійної системи, адже солідарний Пенсійний фонд не в змозі покрити потребу громадян в пенсії. На сьогодні за рахунок зібраних ним коштів фінансується лише 60% пенсій, решта 40% - дотуються з бюджету. Згодом ця ситуація лише погіршиться. В країні скорочуються трудові ресурси, а значить буде скорочуватися і база оподаткування, а також надходження до Пенсійного фонду. Таким чином, українці, які досягнуть пенсійного віку через 20−25 років, взагалі можуть залишитися без пенсії. А якщо вона і буде, то такою, що не зможе забезпечити навіть фізичне виживання пенсіонера.

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