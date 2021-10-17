Український банк закриває всі карти в злотих: що потрібно терміново робити заробітчанам

Monobank закриває всі карти в польських злотих. Про це йдеться в розсилці фінустанови, повідомляє Європейська правда.

Як говориться в повідомленні фінансової установи, карти будуть закриті з 13 грудня, а суми, які на момент закриття залишаться на картах, будуть автоматично переведені на кредитні карти за поточним курсом.

«Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз перевести всі гроші з картки в злотих в будь-яку іншу вашу гривневу картку», — порадили в банку.

Нагадаємо, в Україні, за різними підрахунками експертів, надходить 12,121 млрд доларів перекладів від гастарбайтерів. За словами голови Комітету Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева, ці кошти доведеться декларувати, щоб показати легальність їх походження.

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