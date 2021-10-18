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Підвищення до пенсії на 9 відсотків: хто з жінок зможе отримувати збільшені виплати

8:14 18 жовтня 2021
Підвищення до пенсії на 9 відсотків: хто з жінок зможе отримувати збільшені виплати

У наступному році ряд категорій пенсіонерів можуть розраховувати на збільшення виплат. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише ЕП .

Це станеться у зв'язку з тим, що бюджет Пенсійного фонду в 2022 році планується на рівні 531 млрд грн (+31 млрд грн до плану в цьому році). У цій сумі враховано індексацію пенсій з 1 березня, тобто додаткові 28,2 млрд грн.

Крім того, жінки, що народилися в 1962 році, отримають підвищення до пенсії в 9%, але тільки за умови, що до цього їм не призначалася ніяка інша пенсія.

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Іншим же групам пенсіонерів, хто сподівається на підвищення, доведеться чекати жовтня 2022 року: з початку місяця українці у віці від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячні доплати в розмірі до 300 грн. Але знову-таки, не всі, а тільки ті, чия пенсія менша за середню заробітної плати 2020 року. Через шість місяців — з 1 березня 2023 року — така доплата буде збільшуватися відповідно до коефіцієнта за рішенням уряду.

Ще одній групі пенсіонерів виплати підвищать з 1 грудня 2022 року: громадяни до 70 років, які отримують пенсію обсягом до 2500 грн і не працюють, отримуватимуть доплату до цієї суми. Але для цього потрібно буде мати 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років — для жінок.

Нагадаємо, з жовтня поточного року пенсіонери у віці 75−80 років отримуватимуть доплати до 400 грн (перші виплати надійдуть в листопаді, з початком виплат пенсій за жовтень).

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