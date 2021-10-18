Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

В Україні близько 2,7 млн осіб продовжують працювати після виходу на пенсію. А оскільки пенсія в нашій країні не призначається автоматично, по досягненню певного віку потрібно подавати заяву і пакет документів до регіонального підрозділу Пенсійного фонду.

Що для цього необхідно, роз'яснив ресурс На пенсії.

Серед необхідних документів:

офіційну заяву;

паспорт та ІПН;

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка);

довідка про доходи до 01.07.2000 року;

року; документи, що підтверджують пільги або особливий статус заявника;

документи про місце проживання;

кольорова фотографія 4*6 в двох примірниках.

Крім того, якщо ви бажаєте отримувати виплати на банківську карту, попередньо потрібно відкрити спеціальний рахунок в обраній фінансовій установі та повідомити про це в ПФ.

Письмову відповідь з Пенсійного фонду заявник має отримати в 10-денний термін.

Також працюючим пенсіонерам можуть провести перерахунок розміру виплат.

Умови:

новий страховий стаж становить понад 24 місяців;

після виходу на пенсію виник стаж, відповідно до якого розрахунок виплат можна зробити по іншому коефіцієнту;

з'явилися додаткові факти про неврахованих раніше трудовому або страховий стаж (у зв'язку з втратою документів).

Нагадаємо, в Україні готується до запуску ще і накопичувальна пенсійна система. Відрахування на накопичувальну пенсію почнуться вже в 2023 році — саме з цієї дати всіх працюючих українців у віці молодше 50 років зобов'яжуть щомісяця перераховувати 2% свого заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Ще 2% будуть виділяти їх роботодавці. Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час проведення круглого столу, присвяченого темі пенсійної реформи.

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