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Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

10:15 18 жовтня 2021
Пенсійне посвідчення

В Україні близько 2,7 млн осіб продовжують працювати після виходу на пенсію. А оскільки пенсія в нашій країні не призначається автоматично, по досягненню певного віку потрібно подавати заяву і пакет документів до регіонального підрозділу Пенсійного фонду.

Що для цього необхідно, роз'яснив ресурс На пенсії.

Серед необхідних документів:

  • офіційну заяву;
  • паспорт та ІПН;
  • документи, що підтверджують стаж (трудова книжка);
  • довідка про доходи до 01.07.2000 року;
  • документи, що підтверджують пільги або особливий статус заявника;
  • документи про місце проживання;
  • кольорова фотографія 4*6 в двох примірниках.

Крім того, якщо ви бажаєте отримувати виплати на банківську карту, попередньо потрібно відкрити спеціальний рахунок в обраній фінансовій установі та повідомити про це в ПФ.

Письмову відповідь з Пенсійного фонду заявник має отримати в 10-денний термін.

Також працюючим пенсіонерам можуть провести перерахунок розміру виплат.

Умови:

  • новий страховий стаж становить понад 24 місяців;
  • після виходу на пенсію виник стаж, відповідно до якого розрахунок виплат можна зробити по іншому коефіцієнту;
  • з'явилися додаткові факти про неврахованих раніше трудовому або страховий стаж (у зв'язку з втратою документів).

Нагадаємо, в Україні готується до запуску ще і накопичувальна пенсійна система. Відрахування на накопичувальну пенсію почнуться вже в 2023 році — саме з цієї дати всіх працюючих українців у віці молодше 50 років зобов'яжуть щомісяця перераховувати 2% свого заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Ще 2% будуть виділяти їх роботодавці. Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час проведення круглого столу, присвяченого темі пенсійної реформи.

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