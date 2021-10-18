Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій
В Україні близько 2,7 млн осіб продовжують працювати після виходу на пенсію. А оскільки пенсія в нашій країні не призначається автоматично, по досягненню певного віку потрібно подавати заяву і пакет документів до регіонального підрозділу Пенсійного фонду.
Що для цього необхідно, роз'яснив ресурс На пенсії.
Серед необхідних документів:
- офіційну заяву;
- паспорт та ІПН;
- документи, що підтверджують стаж (трудова книжка);
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довідка про доходи
до 01.07.2000року;
- документи, що підтверджують пільги або особливий статус заявника;
- документи про місце проживання;
- кольорова фотографія 4*6 в двох примірниках.
Крім того, якщо ви бажаєте отримувати виплати на банківську карту, попередньо потрібно відкрити спеціальний рахунок в обраній фінансовій установі та повідомити про це в ПФ.
Письмову відповідь з Пенсійного фонду заявник має отримати в 10-денний термін.
Також працюючим пенсіонерам можуть провести перерахунок розміру виплат.
Умови:
- новий страховий стаж становить понад 24 місяців;
- після виходу на пенсію виник стаж, відповідно до якого розрахунок виплат можна зробити по іншому коефіцієнту;
- з'явилися додаткові факти про неврахованих раніше трудовому або страховий стаж (у зв'язку з втратою документів).
Нагадаємо, в Україні готується до запуску ще і накопичувальна пенсійна система. Відрахування на накопичувальну пенсію почнуться вже в 2023 році — саме з цієї дати всіх працюючих українців у віці молодше 50 років зобов'яжуть щомісяця перераховувати 2% свого заробітку на особисті накопичувальні рахунки. Ще 2% будуть виділяти їх роботодавці. Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час проведення круглого столу, присвяченого темі пенсійної реформи.410
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