Експерти не виключають, що до кінця року Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі до $ 1,5 млрд. Цю суму можна порівняти зі втратами держбюджету через одну з найбільш масштабних схем ухилення від сплати податків. Про це пише РБК-Україна у статті «Скрутки» ПДВ. Які масштаби найбільшої схеми ухилення від сплати податків".

Аналізуючи механізми ухилення від сплати податків, видання нагадує про відповідального за цю сферу віцепрем'єра і міністра економіки Олексія Любченка, який раніше очолював Державну податкову службу.

Одним із ключових викликів, який експерти називали для глави ДПС у березні-квітні 2020 року, стало рішення проблеми «скруток» ПДВ. Масштаби явища оцінюються в 30−60 млрд грн втрат для бюджету щорічно. Любченко публічно заявляв, що податківцям під його керівництвом вдалося побороти це явище. Однак воно перетворилося в одну з найбільш масштабних корупційних схем в країні, говориться в статті.

Згідно зі звітом ТСК Верховної Ради, у 2020 році через схеми бюджет втратив 27 млрд грн, зокрема, у період з травня по грудень 2020 року, коли ДПС очолював Любченко, обсяг «скруток» склав 19,6 млрд грн або близько 2,5 млрд грн щомісяця. А в період з січня по травень 2021 року обсяг транзитно-конвертаційного обороту склав 12,4 млрд грн. Надалі ЗМІ опублікували дані про те, що і після переходу Любченка на роботу в уряд інтенсивність «скруток» не зменшилася. Зокрема, за період червень-серпень 2021 було «скручено» близько 9,5 млрд грн.

За даними ЗМІ, які посилаються на аналітичні записки правоохоронних органів, фіскали нібито готові були «не помічати» участь тисяч компаній у схемах за 1% від оборотів за такими угодами. Зокрема, саме така цифра вказана в документах, пов'язаних з участю у «скручуванні» Державної продовольчої зернової корпорації та її підрядників.

Також в медіа називали чиновників у керівництві ДПС, які нібито безпосередньо відповідають за реалізацію схем, в тому числі там фігурувало прізвище Любченка.

«Зараз схемами з несплатою ПДВ збирається активно займатися новостворене Бюро економічної безпеки. Однак для реальної ефективності необхідно спочатку побороти політичну першопричину існування схем — притягнути до відповідальності чиновників-організаторів. Першим кроком для цього має стати відставка першого віцепрем'єра Олексія Любченка», — пише РБК-Україна.

Фото: fakty.ua

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