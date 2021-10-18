Багатьом українцям доведеться розщедритися: у 2022 році в країні підвищують важливий податок

У 2022 році власники нерухомості (квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 «квадратів») заплатять податок вище, ніж роком раніше .

Його розмір залежить від мінімальної зарплати. Якщо цього року платили з розрахунку минулорічних 4723 гривень, то у 2022 році врахують встановлену на поточний рік — 6000 гривень. Нараховується податок з 1 липня, а оплата проводиться за попередній рік. А вже у 2023 році в розрахунок братиметься мінімальна зарплата на 2022 рік, яку підвищують з 1 грудня 2021 до 6500 гривень.

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Ставка податку — 1,5 відсотки від мінімальної зарплати за кожен «зайвий» квадратний метр (понад 60 кв. м для квартир і понад 120 кв. м для будинків), що складе 90 гривень. Податки, як підрахували в уряді, підвищаться на 21 відсоток. Їх платять один раз на рік.

У той же час громадяни, яким належить квартира або будинок площею понад 300 і 600 «квадратів» відповідно або ж житлова нерухомість різних типів (квартири і будинки) сумарною площею понад 900 кв. м, як і нерухомість, що здається в оренду і використовувана у підприємницької діяльності, сплачують за всі метри повністю.

Нагадаємо, що податок на нерухомість слід сплатити протягом 30 днів, починаючи з 1 липня, або протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення.

Фото з Pixabay.

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