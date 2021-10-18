Метою італійського страйку, який днями почався на Укрзалізниці, є скасування підвищення з 1 січня тарифів на перевезення залізної руди та вугілля в інтересах Ріната Ахметова. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Формально страйкарі з «Вільної профспілки залізничників» (ВПСЗ) вимагають підвищення зарплати та зміни правління й наглядової ради УЗ.

«Члени профспілки не приймають локомотиви в роботу згідно чинних норм, прискіпуючись до дрібниць. Через це УЗ затримує перевезення в період пікового сезону вивозу зерна в порти для експорту. ВПЗУ і Волинець вимагають підвищити зарплату, що логічно. І, чомусь — змінити правління і наглядову раду УЗ. Показово, що коли до березня 2021 року УЗ очолював лояльний до Ахметова Володимир Жмак, Волинця зарплата залізничників не хвилювала. Хоча тоді вона також не росла. ВПЗУ представляють близько 900 співробітників УЗ», — йдеться у повідомленні.

Тим часом т.в.о. очільника УЗ Олександр Камишін веде перемовини щодо підвищення зарплати з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників Вадима Бубняка. Більшість робітників УЗ є її членами. В УЗ прогнозують, що угода про зростання виплат може з"явитися впродовж двох тижнів.

Спілку, яка почала італійський страйк, очолює Володимир Козельський — помічник нардепа від «Батьківщини» Михайла Волинця, якого ЗМІ пов'язують з Ахметовим.

«Коли в 2015 році ДТЕК Ахметова вимагав підвищення тарифів на електроенергію, саме Волинець організовував протести шахтарів у Києві. Коли у вересні 2020 року Ахметов не міг поділити з Коломойським Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК), саме Волинець організовував страйки на КЗРК. Та він вже і не ховається», — наголошується у матеріалі.

Показовим також автор називає факт, що страйк інформаційно супроводжує телеканал, який належить олігарху.

«Головною причиною організованого Волинцем страйку є підвищення з наступного року тарифів на перевезення руди і вугілля. Досі цю групу товарів, що складає половину вантажних перевезень, Укрзалізниця возила за ціною, нижчою за собівартість. Зміни тарифів безпосередньо вплинуть на вартість транспортування руди і вугілля Метінвесту Ахметова-Новинського і ДТЕК Ахметова», — підкреслюється в публікації.



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