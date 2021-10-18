«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

У Пенсійному фонді України, де раніше нагадали, що після досягнення пенсійного віку громадянин, який бажає вийти на заслужений відпочинок, повинен подати відповідну заяву, роз'яснили, чи може людина, яка отримує пенсію за вислугу років, паралельно працювати за своєю спеціальністю.

«Поясніть, будь ласка, чи можна працювати за сумісництвом медичною сестрою і одночасно отримувати пенсію за вислугу років?» — відповідь на це питання приводить «Пенсійний кур'єр».

Так, згідно зі ст. 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.



Частиною 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Це дає можливість працівникам, крім основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумісництвом.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються після звільнення з роботи, що дає право на цю пенсію.



«Тому, якщо людині призначено пенсію за вислугу років відповідно до ст. 55 зазначеного Закону і надалі він працевлаштувався — чи то за основним місцем роботи, то чи за сумісництвом, на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, він не матиме права на продовження виплати пенсії за вислугу років», — йдеться у роз'ясненні і уточнюється, що про всі обставини, які можуть вплинути на зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати, пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що пенсіонери, які не пішли на заслужений відпочинок, а продовжують працювати, можуть через два роки після призначення пенсії (або попереднього перерахунку) звернутися до Пенсійного фонду для перерахунку пенсії.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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